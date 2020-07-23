السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة تبدأ خطة العمل الميداني خلال إجازة عيد الأضحى



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم، تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أن الخطة الميدانية تشمل جميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبين أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية كما تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

// انتهى //

13:32ت م

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مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم، تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أن الخطة الميدانية تشمل جميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.وبين أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية كما تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.// انتهى //13:32ت م0109

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