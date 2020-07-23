السعودية اليوم / لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى تعقد اجتماعها "عن بعد" وتشيد بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس.

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى إحدى لجان المجلس المتخصصة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني ، وحضور أعضاء اللجنة اجتماعاً – عن بعد - لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها تمهيداً لإعداد توصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/1441ه ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المناطة بها .

من جانبه، أشاد أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441ه، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441ه، وكذلك التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/1441ه.

وقد أقرت اللجنة حيالها عدداً من التوصيات تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة .

// انتهى //

13:28ت م

0106



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس.عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى إحدى لجان المجلس المتخصصة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني ، وحضور أعضاء اللجنة اجتماعاً – عن بعد - لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها تمهيداً لإعداد توصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/1441ه ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المناطة بها .من جانبه، أشاد أعضاء اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة كورونا في ظل ماتوليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين .كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441ه، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441ه، وكذلك التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/1441ه.وقد أقرت اللجنة حيالها عدداً من التوصيات تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة .// انتهى //13:28ت م0106

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