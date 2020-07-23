

صامطة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة صامطة، تنفيذ مشروع استبدال حاويات وبراميل النفايات القديمة بأخرى جديدة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية، عبده بن محمد بدوي أن البلدية استبدلت خلال الأسبوع الحالي أكثر من 350 حاوية و1200 برميل في شوارع المحافظة، بإشراف من الخدمات بالبلدية كبداية أولية لاستبدال الحاويات في المحافظة والقرى التابعة لها، وإضافة حاويات جديدة في بعض المواقع ، مفيداً أن ذلك يأتي ضمن حرص البلدية على صحة وسلامة الأهالي والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

//انتهى //

13:17ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محافظة صامطة تستبدل حاويات وبرميل النفايات بأخرى جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.