السعودية اليوم / "الأمن السيبراني" برنامج تدريبي بجامعة جازان



جيزان 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

نظمت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم، برنامجاً تدريبياً عن بعد، بعنوان " الأمن السيبراني ".

وهدف البرنامج إلى إكساب طلاب وطالبات الجامعة المشاركين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأهمية فهم السلوكيات الآمنة على الانترنت، ووصف الأنواع المختلفة من البرامج الضارة والهجمات، وكذلك وصف استراتيجيات الحماية التي تستخدمها المنظمات ضد الهجمات.

وتناول البرنامج العديد من المحاور حول أهمها التعريف بالأمن السيبراني وأهميته وماهية البيانات الواجب حمايتها والهجمات السيبرانية والمخاطر الرئيسية لاستخدام الإنترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل.

// انتهى //

13:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.