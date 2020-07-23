السعودية اليوم/سمو أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ويؤكد اهتمام القيادة لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين



سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، عبر الاتصال المرئي من مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، على مصابي فايروس

وتحدث سمو أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي ، مطمئناً على صحتهم مؤكداً سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ، لافتاً سموه إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم ، داعياً سموه الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل .

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة ، ودعم سموه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها ، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

//انتهى//

13:11ت م

0096



سكاكا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، عبر الاتصال المرئي من مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، على مصابي فايروس كورونا الذين يرقدون في مركز كورونا في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.وتحدث سمو أمير الجوف مع المصابين من خلال الاتصال المرئي ، مطمئناً على صحتهم مؤكداً سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ، لافتاً سموه إلى متابعته الشخصية لجميع الحالات في مستشفيات المنطقة وتقديم الرعاية الطبية لهم ، داعياً سموه الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل .من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الحالات في المنطقة ، ودعم سموه للقطاع الصحي في منطقة الجوف ومحافظاتها ، الذي يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .//انتهى//13:11ت م0096

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/سمو أمير الجوف يطمئن على صحة مصابي كورونا ويؤكد اهتمام القيادة لرعاية المرضى من المواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.