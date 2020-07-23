الداخلية المصرية: القبض على عناصر من جماعة الإخوان بالإسكندرية بتهمة إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/7/23 02:39 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/23 02:39 م بتوقيت أبوظبي

الداخلية المصرية: القبض على عناصر من جماعة الإخوان بالإسكندرية بتهمة إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة.

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