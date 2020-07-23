- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم موعد إصدار آيفون 12 من آبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد إصدار آيفون 12 من آبل
تداعيات كورونا أجلت الخطط
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال موقع بيزنس إنسايدر إن شركة آبل تخطط لإطلاق آيفون 12 في أكتوبر المقبل، على أن يتم طرح الإصدار المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في نوفمبر.
ووفقًا لتقرير جديد من الموقع الياباني Mac Otakara، استشهد بمصادر في سلسلة التوريد الصينية، فإنه كان من المفترض طرح الهاتف الذكي الجديد في وقت أبكر من ذلك، وتحديدًا في سبتمبر، لكن تم تأجيل الخطط بس تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مواصفات آيفون 12:
ومن المتوقع أن تطرح آبل Apple أربعة أجهزة آيفون iPhone جديدة ضمن سلسلة آيفون 12 iPhone 12.
وسيأتي آيفون 12 برو iPhone 12 Pro بأحجام 6.1 بوصة أو 6.7 بوصة، وقد يحتوي على شاشة ProMotion عالية، بمعدل التحديث 120 هرتز، ومن المتوقع أن تتميز جميع طرازات آيفون الأربعة بشاشات أوليد OLED.
وستضم وحدة الكاميرا الخلفية أربعة مستشعرات مع ماسح ضوئي LiDAR تم تقديمه في آبل آيباد برو الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل آيفون جديد في عام 2022 مع كاميرا موجودة بالفعل حاليًا في هواتف جالاكسي إس 20 ألترا.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر موعد إصدار آيفون 12 من آبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.