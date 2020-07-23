3 خيارات للاستمتاع بسحر السعودية وقضاء إجازة عيد الأضحى

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

يخطط العديد من المواطنين لقضاء إجازة عيد أضحى سعيدة تمزج بين الطبيعة والتراث والتكلفة المعقولة، ليكون صيف السعودية مناسبًا لمثل هذه الخطط.

طريق البحر الأحمر:

ويمكن اكتشاف تاريخ المنطقة وجدة التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، خاصةً وأنها ستسحر الزوار بالتصميم المعماري الفريد وأسواقها المزدحمة ثم بعد ذلك التوجه إلى مدينة المستقبل، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تتميز بالمسطحات الخضراء الشاسعة والمناظر الخلابة وشاطئها النقي، كما سينبهر الزائر بتجربة اكتشاف بركان نادر والوصول إلى قمته المذهلة حيث ممارسة اليوغا وفي يوم آخر يكون الاستمتاع برحلة على متن قارب والغوص بين الجزر واستكشاف الشعاب المرجانية.

ويمكن حجز هذه الباقة ضمن روح السعودية عبر الرابط هنا.

يومان في ينبع وأملج

وتوفر روح السعودية خيارًا آخر مثل قضاء يومين في ينبع، تلك المنطقة الواقعة في منطقة المدينة المنورة، وأحد الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر والتي أصبحت وجهة سياحية مهمة بفضل معالمها التاريخية العديدة التي أكسبتها شهرة كبيرة في المملكة.

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وفي هذه الرحلة التي تستغرق يومين سيستكشف الزائر مدينة أملج المشهورة بشواطئها ذات الرمال الناعمة، وجمال جزرها المذهل وكذلك بكونها إحدى أبرز الوجهات السياحية لعشاق الأنشطة البحرية.

ويمكن حجز هذه الباقة من هنا.

ويمكن الحصول على رحلة استكشافية في تبوك لمدة 12 يومًا خاصةً وأن فصل الصيف في المملكة يتميز بارتفاع شديد لدرجات الحرارة ولكنه أكثر اعتدالًا في المناطق الجبلية والمدن التي تطل على البحر الأحمر.

وتشمل هذه الباقة جولات سياحية في ثماني مدن: تبوك، وأملج، وينبع، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وجدة، والطائف، والباحة، وأبها. وفي كل مدينة سيكتشف الزائر أحسن ما تقدمه السعودية من الثقافة الغنية، والتاريخ العريق، وجمال الطبيعة والأطعمة اللذيذة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الباقة والحجز من هنا.

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