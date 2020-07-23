شكرا لقرائتكم السماح بعودة المواطنين في الأردن عبر المنافذ البرية دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-23 السماح بعودة المواطنين في الأردن عبر المنافذ البرية دون تصريح مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك أكدت سفارة المملكة لدى الأردن أنه صدر الأمر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرةً بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة. Advertisements وعلمت “متابعات الخليج 365” أن الدخول سيشمل جميع المنافذ البرية والدخول سيكون فقط للسعودية.



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