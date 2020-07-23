السعودية | بالصور.. "العربية.نت" ترصد فتح جسر الملك فهد للسعوديين

شكرا لقرائتكم بالصور.. "العربية.نت" ترصد فتح جسر الملك فهد للسعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أعلنت سفارة السعودية في البحرين، فجر الخميس، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم، رصدت "العربية.نت" حركة دخولهم من منفذ جسر الملك فهد للقادمين من المملكة البحرينية، وسط تدابير وقائية، مع تواجد فريق وزارة الصحة للكشف الطبي من قياس الحرارة، ومعرفة السجل المرضي وخلوهم من أي أعراض اشتباه صحية، حيث تم استحداث مركز بمسمى "مركز المراقبة الصحية بجسر الملك فهد" والذي يقوم بمهمة الاختصاص الصحي.

في الوقت ذاته، فتحت السعودية منافذها البرية مع الكويت أيضاً لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، الوالدين) لأرض الوطن، وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن عمليات الدخول تأتي بدون تصريح مسبق ابتداء من أمس الخميس، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

هذا وأكدت السفارة السعودية في الكويت هذا الإجراء في تغريدة لها الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وسط إجراءات احترازية تقوم بها وزارة الصحة السعودية للتأكد من سلامة القادمين.