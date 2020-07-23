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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.حالة الطقس الأرصاد جازان
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 12:51 PM
حالة تشمل عدة محافظات حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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