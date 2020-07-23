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طالَبَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".
واعتبر ماكرون أنه "سيكون خطأ جسيمًا ترْك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصًا تركيا".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.إيمانويل ماكرون فرنسا تركيا
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 12:51 PM
شدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا
طالَبَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".
واعتبر ماكرون أنه "سيكون خطأ جسيمًا ترْك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصًا تركيا".
وبحسب "سكاي نيوز عربية" شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.
، حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي ،
المصدر : الخليج 365
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