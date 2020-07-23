، لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتطبيق الاشتراطات الصحية ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها

أنهت اللجنة الفرعية المشكّلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة بمحافظة القطيف، الوقوف ميدانيًّا على عدد من مساكن العمالة الوافدة لمعرفة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق آلية عمل محددة.

ونفّذت اللجنة ٤٥٠ جولة تفتيشية تقريبًا على المساكن على مستوى المحافظة لتطبيق الاشتراطات الصحية للمساكن ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها.

ورصدت العديدَ من المخالفات، واتخذت الإجراءات المناسبة من الجهات المعنية كل فيما يخصه؛ لعدم التزامها بالتدابير الصحية.

وحددت اللجنة خلال الحملة جميع مقرات سكن العمالة الوافدة في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الصادر من وزارة الصحة، وتعبئة استمارة التقييم، وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعت اللجنة المنشآت كافة التي لديها وحدات سكنية للعاملين، إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والتي تشمل فحص العمالة يوميًّا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه في إصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة، وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

وشددت اللجنة على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى وتنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، وأن تكون جميع المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ويتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافٍ في الغرف، ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، والتأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.

وتأتي هذه الإجراءات والجولات التفتيشية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية؛ للوقوف ميدانيًّا على عدد من مساكن العمالة الوافدة ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد