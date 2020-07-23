السعودية تفتح منافذها البرية مع 3 دول خليجية لعودة رعاياها دون تصريح

الخميس 23 يوليه 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح منافذها البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات أبوابها لاستقبال المواطنين السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب صحيفة الرياض السعودية.



وكانت المنافذ البرية قد تم اقفالها في السابع من مارس لعام 2020 بعد أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19) ومحاصرته والقضاء عليه ، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر ايقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الامارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الانسانية التي تم دخولها خلال فترة ايقاف العبور .