شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال المواطنيين القادمين من البحرين والان نبدء بالتفاصيل

- سرعة إنهاء الاجراءات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لم

-مواطنون لـ " اليوم ": نشعر بسعادة والإجراءات تمت بسهولة ويسر

شهد جسر الملك فهد، اليوم، أوائل المواطنيين العائدين من البحرين ، بعد قرار السماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن .

وبدأت جوازات الجسر في انهاء الاجراءات اللازمة وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة تمهيدا بالسماح لهم بالدخول إلى أرض الوطن .

وأعرب عدد من المواطنيين العائدين في تصريحات خاصة لـ " اليوم " عن سعادتهم بالعودة للوطن وأشاروا إلى سهولة الإجراءات على الجسر ، وقيامهم بعمل الفحوصات الطبية اللازمة دون أى تأخير أو تعطيل ، وقالوا أنهم نهم ايضا أجروا بعض الفحوصات فى البحرين قبل قدومهم إلى المملكة إتباعا للإجراءات الصحية هناك .