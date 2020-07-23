شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال المواطنيين القادمين من البحرين والان نبدء بالتفاصيل
-مواطنون لـ " اليوم ": نشعر بسعادة والإجراءات تمت بسهولة ويسر
شهد جسر الملك فهد، اليوم، أوائل المواطنيين العائدين من البحرين ، بعد قرار السماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن .
وبدأت جوازات الجسر في انهاء الاجراءات اللازمة وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة تمهيدا بالسماح لهم بالدخول إلى أرض الوطن .
وأعرب عدد من المواطنيين العائدين في تصريحات خاصة لـ " اليوم " عن سعادتهم بالعودة للوطن وأشاروا إلى سهولة الإجراءات على الجسر ، وقيامهم بعمل الفحوصات الطبية اللازمة دون أى تأخير أو تعطيل ، وقالوا أنهم نهم ايضا أجروا بعض الفحوصات فى البحرين قبل قدومهم إلى المملكة إتباعا للإجراءات الصحية هناك .
كانت هذه تفاصيل خبر بدء استقبال المواطنيين القادمين من البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.