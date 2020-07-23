شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من "حنجرة" رضيع بولادة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام مؤخراً من استئصال ورم من مجرى التنفس العلوي لرضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، إذ أنه من النادر جداً حدوث مثل هذه الورم في مجرى التنفس، وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها ضمن العمليات التي أجرها المستشفى.

وأوضحت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أن العملية استغرقت ساعة ونصف والتي أجريت بالمنظار ليتم تحويل الرضيع إلى قسم العناية المشددة ومن ثم يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء، مضيفة بأن الرضيع قد دخل المستشفى وهو يعاني من اختناقات شديدة متكررة، مما استدعى إدخاله العناية المركزة، لإجراء عملية منظار للحنجرة، إذ تبين وجود ورم بها مع انسداد شديد لمجرى التنفس وصعوبة في تركيب أنبوب التنفس الصناعي مما استدعى لإدخاله العمليات. ...