الفخفاخ: النهضة تعتبر الحكم غنيمة وولاءات وامتيازات المزيد

اتهم رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، حركة النهضة وقلب تونس ولوبيات فساد، بالوقوف وراء إسقاط حكومته، مشيرا إلى أن إخوان البلاد يعتبرون الحكم "غنيمة وامتيازات".

وفي حوار أجرته معه إذاعة "إكسبراس" التونسية، قال الفخفاخ الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي، إن حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، "تعتبر الحكم غنيمة وولاءات وامتيازات و لا تهتم بمصلحة البلاد".

وأضاف في تصريحاته التي تعتبر الأولى له منذ إعلان استقالته، أن "هناك أطرافا أخرى ترغب في الانتفاع بشبكة المصالح على غرار حزب قلب تونس وأطراف غير مرئية لها نفوذ في قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد الموازي والتهريب".

وأكد رئيس الحكومة المستقيل أن "جميع تلك الأطراف التي لا يعنيها سوى مصالحها الشخصية والحزبية ولا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والصحي والأمني الخطير، توحدت من أجل إسقاط الحكومة".

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وعلى نفس خط رئيس بلاده قيس سعيد ،أكد الفخفاخ وجود متآمرين من الخارج يتربصون بتونس، وكذلك مخاطر تهدد الأمن القومي لها.

وأمس الأربعاء، شدد قيس سعيد أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج، قائلا "من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس".

وفي شأن داخلي آخر، حذر الفخفاخ من الوضعية الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها البلاد، ومن خطر الإفلاس الذي يهدد البلاد.

ودفعت استقالة الفخفاخ الأربعاء قبل الماضي، بقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري السابق، من جديد بأن يكون لاعبا أساسيا في المشهد السياسي بالبلاد، وفقا لما ينص عليه الدستور.

ويقود سعيد مشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل النيابة والمنظمات، للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.