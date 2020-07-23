هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحلم بـ3 إنجازات أمام تشيلسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستهدف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، مواصلة تحقيق الأرقام الإيجابية مع ناديه يوم الأربعاء، خلال لقاء فريقه مع تشيلسي بملعب أنفيلد، في قمة الجولة 37 للدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، المتصدر بـ23 هدفاً قبل جولتين من النهاية.

ويستهدف "مو" الوصول إلى 20 هدفاً في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز في 3 مواسم متتالية بالمسابقة، منذ المهاجم الأسبق روجير هانت.

هانت مهاجم "الريدز" في ستينيات القرن الماضي، حقق هذا الإنجاز في أعوام 1964 و1965 و1966 بتسجيل 31 و25 و29 هدفا على التوالي، حيث توج فقط هدافاً للبطولة في نسخة 1966.

جماهير ليفربول تطلق على هانت لقب "السير" رغم عدم منحه اللقب بشكل رسمي من قبل المملكة البريطانية.

على الجانب الآخر، سجل صلاح 32 هدفاً في موسمه الأول و22 في الموسم الماضي، وتوج في الحالتين هدافاً للمسابقة، الأولى منفردا والثانية مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

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لقب الهداف

صلاح يسعى لإحياء آمال تحقيق لقب الهداف بتسجيل هدفاً أو 2 في لقاء تشيلسي فريقه القديم، لكي يقترب من رقم فاردي.

ولو نجح الفرعون المصري في التتويج بلقب هداف البريمييرليج، سيكون الثالث فقط في تاريخ الدوري الممتاز الذي يحقق لقب الهداف 3 مرات متتالية، بعد آلان شيرار وتيري هنري، أسطورتي نيوكاسل وأرسنال تواليا.

الهدف الثالث الذي يسعى صلاح للوصول إليه، هو تسجيل هدفه رقم 48 في ملعب أنفيلد والاقتراب من الهدف الـ50 في معقل ليفربول.

صلاح سجل 47 هدفاً في "أنفيلد" منذ قدومه من روما في صيف 2017، منها العديد من الأهداف الحاسمة في مرمى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وروما ونابولي وغيرها بمختلف البطولات.