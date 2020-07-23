أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 يوليو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، بعد موجة ارتفاع على مدار اليومين الماضيين، وسط توجه عالمي نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تداعيات جائحة كورونا وعودة أجواء حرب التجارة بين واشنطن وبكين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 223.13 ريال نحو (59.5 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة 195.24 ريال (52.06 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار (18) سجل 167.35 ريال (44.62 دولار).

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة في المملكة جاء سعر الذهب عيار (16) بسعر 148.75 ريال (39.67 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار (14) سجل 130.16 (34.71 دولار).

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أما سعر جرام الذهب عيار (12) فسجل 111.56 ريال (29.75 دولار)، وعيار (10) جاء سعره عند 92.97 ريال (24.79 دولار).

وسجل سع كيلو الذهب 223 ألفا و187 ريالا نحو (59 ألفا و514 دولارا).

أسعار الذهب العالمية

عالميا قفز الذهب بأكثر من 1%، نهاية تعاملات الأربعاء، إلى أعلى مستوى في نحو 9 أعوام مدفوعا بضعف الدولار.

فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1856.80 دولار للأوقية.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.