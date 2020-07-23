شكرا لقرائتكم زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 57% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-23 زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 57% بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة “الصحة” عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم بنسبة 57%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية . Advertisements وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 57% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.