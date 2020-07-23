السوق المالية تُغرم كل عضو بمجلس إدارة الخضري 100 ألف ريال

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

فرضت هيئة السوق المالية السعودية، غرامة مالية على أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لمخالفة نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

وقالت الهيئة في بيان لها إن الغرامة المالية ستكون بواقع 100 ألف ريال على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري خلال الفترة من 31/03/2019 إلى 07/05/2020.

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وشرحت الهيئة أن سبب الغرامة على أعضاء مجلس الإدارة الشاغلين لمناصبهم خلال تلك الفترة، هو “لثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و(ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم اعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه”.

وقالت الهيئة إن قرارها يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي في الإشراف والرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام الشركات.

وأهابت هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية ومن ذلك اعتماد ونشر القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية خلال المهل المقررة نظاماً.

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