توكلنا وتباعد من متطلبات مشروع الأضاحي في بر الأحساء

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الأحساء

اختتمت جمعية البر في الأحساء صباح يوم أمس الأربعاء، ورشة العمل التطويرية الافتراضية عبر تطبيق (Microsoft Teams) للعاملين في مشروع الأضاحي في الإدارة العامة للجمعية والمراكز التابعة لها، قدّمها نائب المشرف على المشروع مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين ومدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي.

وأوضح نائب المشرف على مشروع الأضاحي عبدالمنعم الحسين أنّ ورشة العمل التطويرية اشتملت على العديد من المحاور ومنها التعريف بالمشروع ورؤيته ورسالته والقيم ولياقات استقبال المتبرع والمستفيد وأحكام شرعية بالأضاحي وتعليمات مالية ونماذج إعلامية وأرقام وإحصاءات ومؤشرات أداء المشروع، وعمل مقارنة بين نتائج العام الماضي ومستهدفات هذا العام، وتم تبيين الآليات والتنظيمات بين التطبيق العملي للعام الماضي وهذا العام، وجاءت أبرز الاختلافات بسبب جائحة كورونا ،كما تمّ استعراض بروتوكول السلامة الوقائية من فيروس كورونا للعاملين والعملاء والمستفيدين الخاص بمشروع الأضاحي بالجمعية.

بروتوكولات احترازية لمشروع الأضاحي:

وأضاف الحسين أنه تم التأكيد على مديري المراكز التابعة للجمعية والعاملين في المشروع على أهمية التقيد ببروتوكولات مشروع الأضاحي الاحترازية من كورونا في بيئة العمل، بتحقيق التباعد الجسدي والعمل عن بعد -ما أمكن-وعمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وملاحظة الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس). وتنظيم منطقة الانتظار بمقدار مترين من خلال وضع اللواصق الإرشادية، وتنظيم منطقة الانتظار بما يضمن وجود مسافة مترين بين العملاء، والعمل على تقليل وقت الانتظار قدر المستطاع بتسريع الخدمة، مع التأكيد على لبس الكمامة لكل من الموظفين والعملاء.

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من جهة أخرى، تحدث مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي عن أهمية تنبيه المتبرع عن طرق السداد الإلكترونية المختلفة كالتحويل البنكي أو عبر متجر البر الإلكتروني مع تجنب استلام النقد للعملات الورقية قدر المستطاع والحرص على استخدام الدفع بالبطاقة المصرفية.

إرشادات الحماية الشخصية للعاملين:

واستعرض الحزيمي إرشادات الحماية الشخصية للعاملين في المشروع أثناء توزيع اللحوم على المستفيدين ومنها: بلبس الكمامة، والقفازات، لبس مريلة بلاستيك (ذات الاستخدام الواحد)، ويُفضّل استخدام درع الوجه.

وخلال العمل الميداني في مواقع التوزيع على المستفيدين يجب تغليف اللحوم بطريقة آمنة في أكياس بلاستيكية وكرتون، والاستفادة من شاشة تطبيق (توكّلنا) وتطبيق (تباعد) للتحقق من حالة المستفيد قبل التسليم، مع الحرص على المسافة الآمنة أثناء التسليم، والاكتفاء بإبراز الهوية، للتأكد من استحقاق المستفيد وفق بيانات الجمعية.

كما تم العمل على تهيئة مقرات التوزيع في المراكز التابعة للجمعية لاستقبال المستفيدين بطريقة الارقام، وكذلك تقسيم المستفيدين على نقطتين للتوزيع لتقليل اعداد التجمع في المكان الواحد حتى لا يحدث تكدس وتزاحم امام المركز.

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