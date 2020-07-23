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شكرا لقرائتكم اكتمال طرح الإصدار الأول لصكوك ساب بـ5 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اكتمال طرح الإصدار الأول لصكوك ساب بـ5 مليارات ريال
طرح 5 آلاف صك بقيمة اسمية مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، عن اكتمال طرح الإصدار الأول للصكوك، بموجب برنامج الصكوك المحلي الخاص به.
وأوضح البنك، في بيان لـ”تداول”، اليوم الخميس، أنه تم طرح 5 آلاف صك بقيمة اسمية مليون ريال، ليصل إجمالي الطرح إلى 5 مليارات ريال.
وأشار إلى أن عائد الصكوك، عبارة عن السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر، بالإضافة لهامش ربح بواقع 195 نقطة أساس.
كما لفت إلى أن الصكوك مستحقة بتاريخ 22 يوليو 2030، ويمكن استردادها بتاريخ 22 يوليو 2025.
وأشار البنك إلى أن أحقية الاسترداد في تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر (بما في ذلك في تاريخ ممارسة حق الاسترداد من قبل البنك)، حسب شروط وأحكام الصكوك.
وقام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بشكل منفرد كمدير سجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي لطرح الصكوك.
وأعلن البنك في وقت سابق عن البدء بطرح صكوك بموجب برنامج الصكوك المحلي، طرحاً خاصاً بالريال السعودي، في المملكة.
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