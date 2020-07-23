 استشارات مجانية لـ 50 منشأة ضمن مبادرة نستعد لسياحتنا

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدَّم المستشار السياحي والأكاديمي ثامر الحربي مبادرة “نستعد لسياحتنا 3” بنسختها الثالثة والتي تهدف الى تقديم استشارات مجانية لـ50 منشأة في قطاعات السياحة والضيافة والفعاليات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتقليل من حدة أثر جائحة كورونا على تلك المنشآت، حيث ركزت مجمل الاستشارات على الخطط التشغيلية والتسويقية وتنمية رأس المال البشري في تلك المنشآت مما يساهم في العودة السريعة لها.

وأضاف ثامر الحربي أنه حسب التقرير الصادر من البنك الدولي وشركة OECD فالشركات الصغيرة هي أساس نمو الاقتصاد العالمي من خلق الوظائف ونمو الدخل والمساعدة في الحد من الفقر واليوم يواجهون تحدّي COVID-19، حيث شملت الدراسة في التقرير إحصائية أكثر من 30,000 منشأة صغيرة في أكثر من 50 دولة (تضمنت أكثر من 1,700 شركة صغيرة ومتوسطة من السعودية) وكانت النتيجة أن – 25% أغلقوا في الفترة بين يناير ومايو 2020 وارتفع إلى 50% في بعض الدول، و72% قالوا إن المبيعات انخفضت في نفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب الدراسة، كانت الشركات الأكثر تضررًا هي في السياحة والضيافة لذلك كان من المهم التركيز على تلك المنشآت حيث تم تقديم الاستشارات لهم بالتعاون مع محمد الخالد مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في جدة، بحسب الحربي.

وكشف أن فكرة مبادرة “نستعد لسياحتنا” بنسختيها الأولى والثانية والثالثة جاءت بعد إعلان توصيات الاجتماع الافتراضي لإدارة الأزمة في القطاع السياحي الذي دعت له منظمة السياحة العالمية UNWTO بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراببو لوليكاشفيلي، وممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة عالميًا، وتم تدريب 300 من الشباب والشابات السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة والإرشاد السياحي في النسخة الأولى والثانية للمبادرة.

وختم الحربي بأن صناعة السياحة تشهد قفزات كبيرة في المملكة بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتابعة وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووفقًا لروية المملكة 2030 والتي كان آخرها تدشين الهيئة السعودية للسياحة وإطلاق موسم صيف السعودية وذلك في الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020 في عشر وجهات تغطي العديد من مناطق الجذب السياحي داخل المملكة.

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