السعودية | البحرية السعودية تُعوّم أول كورفيت من مشروع السروات

شكرا لقرائتكم البحرية السعودية تُعوّم أول كورفيت من مشروع السروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات "سفينة جلالة الملك الجبيل" من نوع كورفيت "أفانتي 2200" الذي أقيم عبر بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو بمملكة إسبانيا، وذلك بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتميز سفن مشروع السروات بكونھا تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم، وأن سفن مشروع السروات يُعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، بالإضافة إلى تصنيع خمس سفن عسكرية، ويشمل الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل ، ومن المتوقع وصول (سفينة جلالة الملك الجبيل) إلى السعودية نھاية عام 2021م، على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023م.

ويأتي مشـروع السـروات نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية "SAMI" وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيـز ولـي العھـد نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030م، فـي حـين سيسھم ھذا المشروع في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للسعودية وتطـوير منظومـة الـدفاع السعودية، ويُعد ھذا المشروع ثمرة زيارة ولي العهد السعودي إلى مدريد في أبريل من العام 2018م.

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كما سيعمل ھذا المشروع المشترك بين الشركة السـعودية للصـناعات العسـكرية "SAMI" وشـركة نافانتيـا الإسبانية على تنمية الشركات والمؤسسات السعودية، وذلك من خلال نقل التقنية، وتوطين جميـع الأعمـال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن الحربية، بما في ذلك تركيبھا على السفن ودمجھا، ومن ثم تعزيز جاھزية القوات المسلحة السعودية، إلى جانـب خلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي، بمـا يرفـع إسـھام المواطنين السعوديين في ھذه الصناعة الحيوية.

وستزود سفينة جلالة الملك الجبيل والسفن الأخرى كافة التابعـة للقـوات البحريـة الملكيـة السـعودية بأول نظام إدارة قتال سعودي "100%" تحت اسـم "حـزم HAZEM" يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة "IP" مملوكة للشركة السعودية "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية، ويعد ھذا النظام الأول من نوعه فـي الشـرق الأوسط، ويجري تطويره كجـزء مـن مھمـة شـركة "سـامي نافانتيـا" ضـمن مشـروع "أفـانتي 2200" لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية، ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل بالمملكة العربية السعودية، على أن يجھز نظـام إدارة القتـال السـعودي "حـزم" ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.

الجدير بالذكر أنه جرى تطوير نظام "حزم" الخاص بمشروع السروات" أفانتي 2200" من خـلال نقـل التقنيـة من شركة "نافانتيا"، بإشراف من شركة "سامي نافانتيا" معلومة التعـويم: وهـو الاحتفـال الثـاني والمهـم في تـاريخ السـفينة، حيـث تظهـر السـفينة بشـكلها النهـائي تقريباً وسـتلامس خلالـه المـاء للمـرة الأولى وعادة يكون من خلاله إعلان اسم السفينة الذي اعتمد.