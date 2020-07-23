محمد بن مسعود - الدمام - 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:27 AM تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات والقرى حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة ‏مساءً.‏ الكلمات المفتاحية ، حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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