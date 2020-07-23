، "أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال‎ ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقّع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، 11 عقدًا استثماريًّا مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز الخمسة ملايين ريال لإجمالي مدد العقود، في مجالات مختلفة من المشاريع الاستثمارية.
وأكد المهندس "الشرعان" أن طرح أمانة المنطقة لفرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للاستثمار والمستثمرين وتوجيهات الدائمة بتسهيل إجراءات المستثمرين، والعمل على تقديم مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.
وأوضح عقب توقيع العقود أن الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين؛ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة وأن المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الأنشطة الهامة.
وحث "الشرعان" المستثمرين على الاستثمار بمنطقة الجوف؛ لافتًا إلى أن الأمانة على استعداد لإزالة أي عوائق إن وجدت وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخرًا.
وقدم "الشرعان" شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون البلدية والقروية على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة؛ مبينًا أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق "فرص".
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:08 AM
"الشرعان": الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال
وقّع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، 11 عقدًا استثماريًّا مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز الخمسة ملايين ريال لإجمالي مدد العقود، في مجالات مختلفة من المشاريع الاستثمارية.
وأكد المهندس "الشرعان" أن طرح أمانة المنطقة لفرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للاستثمار والمستثمرين وتوجيهات الدائمة بتسهيل إجراءات المستثمرين، والعمل على تقديم مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.
وأوضح عقب توقيع العقود أن الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين؛ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة وأن المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الأنشطة الهامة.
وحث "الشرعان" المستثمرين على الاستثمار بمنطقة الجوف؛ لافتًا إلى أن الأمانة على استعداد لإزالة أي عوائق إن وجدت وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخرًا.
وقدم "الشرعان" شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون البلدية والقروية على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة؛ مبينًا أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق "فرص".
، "أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.