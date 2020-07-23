شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. مجهولون يطمسون كاميرا ساهر على أحد طرق تربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشفت صورة متداولة عن قيام مجهولين بطمس كاميرا ساهر على أحد الطرق في محافظة تربة . كشفت صورة متداولة عن قيام مجهولين بطمس كاميرا ساهر على أحد الطرق في محافظة تربة . وقام المجهولون بتغطية الكاميرا لعدم رصد مخالفتهم ، كما تم إتلاف كاميراتين لساهر على نفس الطريق . وطالب المتابعون بضرورة وضع حد لتلك التصرفات التي تهدد سلامة المرور ومحاسبة هؤلاء المستهترين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. مجهولون يطمسون كاميرا ساهر على أحد طرق تربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.