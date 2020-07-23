رفحاء أشد حراً وأبها أكثر اعتدالاً بين أغلب مدن المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية درجات الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم امس في بعض مدن المملكة . كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية درجات الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم امس في بعض مدن المملكة . وسجلت رفحاء أعلى درجة حرارة ظهراً "48.2 درجة مئوية ، تلتها القيصومة بـ48 درجة مئوية ، بينما سجلت درجة الحرارة بمطار الملك خالد الدولي 46.8 مئوية وسجلت المدينة المنورة 46.7 درجة . وجاءت أبها اقل المدن حراً في الظهيرة بواقع 32 درجة ، فيما جاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للبيان المرفق .

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