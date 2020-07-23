شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق منصة التقييم الذاتي لتمكين المستثمرين عبر ثلاث مسارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الخميس منصة لتقييم الذاتي عبر منصة بلدي بثلاث مسارات . أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الخميس منصة لتقييم الذاتي عبر منصة بلدي بثلاث مسارات . وأكدت الوزارة ان إطلاق المنصة بثلاث مسارات يهدف للتمكين والدعم وتهيئة الأنشطة التجارية المستهدفة وتطوير الإشتراطات البلدية للأنشطة التجارية . وتعمل منصة التقييم الذاتي على تمكين المستثمر من قياس مدى توافق منشأته التجارية مع الإشتراطات من خلال أداة التقييم الذاتي ، ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي : هنا

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