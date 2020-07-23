شكرا لمتابعة خبر عن القوات البحرية تحتفل بتعويم السفينة الأولى لمشروع "السروات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): إحتفلت القوات البحرية الملكية بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات "سفينة جلالة الملك الجبيل" من نوع كورفيت "أفانتي 2200". إحتفلت القوات البحرية الملكية بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات "سفينة جلالة الملك الجبيل" من نوع كورفيت "أفانتي 2200". ونشر حساب وزارة الدفاع عبر "تويتر" انفوجرافيك لمميزات المشروع، والذي يعد ثمرة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد. ويعد هذا مشروع السروات نتاج الشراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة نافانتيا الإسبانية لبناء السفن، الخمس لصالح القوات البحرية للمملكة .

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