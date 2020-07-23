شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يطالب الجميع بالاطلاع على الدليل التوعوي لإصابات "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالإطلاع على الدليل التوعوي لكورونا .

وقال " العبد العالي " في فيديو له : أنصح الجميع بأهمية الإطلاع على الدليل التوعوي للمصابين بفيروس كورونا أو المخالطين أو المشتبه إصابتهم، حيث يجيب عن جميع الأسئلة التي ترد عليهموهو دليل متكامل للتعامل مع كورونا لكل هذه الفئات .

وأضاف انه موقع هام جداً وبه جميع المعلومات وسيفيد المشتبهين بالإصابة والمصابين ، وهو دليل متكامل خلاصة جهود الخبراء والمختصين خلال اي فترة من فترات التعامل مع الفيروس .

ويمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: هنا