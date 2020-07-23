شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يطالب الجميع بالاطلاع على الدليل التوعوي لإصابات "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالإطلاع على الدليل التوعوي لكورونا .
وقال " العبد العالي " في فيديو له : أنصح الجميع بأهمية الإطلاع على الدليل التوعوي للمصابين بفيروس كورونا أو المخالطين أو المشتبه إصابتهم، حيث يجيب عن جميع الأسئلة التي ترد عليهموهو دليل متكامل للتعامل مع كورونا لكل هذه الفئات .
وأضاف انه موقع هام جداً وبه جميع المعلومات وسيفيد المشتبهين بالإصابة والمصابين ، وهو دليل متكامل خلاصة جهود الخبراء والمختصين خلال اي فترة من فترات التعامل مع الفيروس .
ويمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث الصحة يطالب الجميع بالاطلاع على الدليل التوعوي لإصابات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.