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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة 2 مليون متر مربع تعديات على أراضي الدولة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أزالت أمانة محافظة الطائف أكثر من 2 مليون متر مربع تعديات على اراضي حكومية بنطاق بلدية الطائف الجديدة .
جاء ذلك ضمن حملة رقابية على الأراضي الحومية البيضاء إذ تم الكشف عن تعديات في شكل حظائر وأحواش وغرف صفيح وغيرها مما يهدد المظهر الحضاري والمشاريع التنموية الحكومية، وتم التعامل مع جميع التعديات .
وأكدت أمانة الطائف ان هناك حملات رقابية مستمرة من قبل 11 بلدية فرعية لضبط تلك التعاديات وإزالتها فوراً .
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