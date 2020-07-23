شكرا لمتابعة خبر عن 62 % من الطلاب يفضلون الإختبار التحصيلي الحضوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت تقارير عن نتائج إستطلاع أجرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن رؤية الطلاب للإختبار التحصيلي عن بعد وهل يفضلونه عن الحضوري، بأن الطلاب يفضلون الإختبار الحضوري.
وأوضحت التقارير بأن 62% من الطلاب المشاركين في الاستطلاع، أبدوا عدم تأييدهم إجراء الاختبار التحصيلي عن بعد وتفضيلهم الاختبار الحضوري في المقرات، مقابل 14% أبدوا رغبتهم في استمرار الاختبارات عن بعد.
وتابعت التقارير بأن 8% فقط عبروا عن موافقتهم على استمرار الاختبارات عند بعد بشرط إجراء بعض التحسينات، بينما قال 14% إنهم لم يجربوا الاختبار عن بعد، ولا يستطيعون اتخاذ قرار قبل ذلك.
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