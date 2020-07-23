مواطن يتكفل بأقساط السيارة التي سُرقت إطاراتها بعد دعوات مالكها للسارق

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن مواطن بتكفله بتسديد إقساط سيارة المواطن الذي سرق إطارات سيارته الأربعة في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض. أعلن مواطن بتكفله بتسديد إقساط سيارة المواطن الذي سرق إطارات سيارته الأربعة في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض. وكان مالك المركبة المسروقة وثق فيديو لسيارته وأخذ يدعي للسارق بطريقة أثارت تعاطف الجميع؛ حيث وصفوه بأن أخلاقه نبيله وكريم. وأكد مالك المركبة أنه يٌسامح السارق؛ مما دفع أخر لمساعدته حيث قال على "تويتر" : " لأبشر بالكفرات " وسداد اقساط سنه عن سيارتك " تواصل معي " ( رقم اللوحه محفوظ لدي )".

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