شكرا لمتابعة خبر عن قصة السجين الذي أصبح أستاذا جامعيا مع تراحم " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى الدكتور بدر السحيمي قصته من سجين إلى مستفيد إلى أستاذ جامعي مع تراحم، قائلا:" قصة كفاحي أصبحت يضرب بها المثل وأتمسك بها بكل مكان ".
مضيفا:" تراحم بات في حلة جديدة وكل عام تظهر في ثوب جديد من البرامج ".
وقال السحيمي خلال حواره في برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية:" تراحم تقدم برامج وشراكات للاستفادة مع الخدمات المقدمة، ولذا ندعمهم بكل ما أوتينا بكل قوة وفي تراحم يقومون بجهود جبارة تمشي وفق خطط مدروسة ".
ولفت السحيمي:" استفدت من برامج تراحم واستشاراتها والبرامج المقدمة مع الرعاية ".
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