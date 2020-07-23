بث مباشر.. تردد قناة الحج السعودية على النايل سات 2020

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المسلمين في كافة الدول العربية والإسلامية عن تردد قناة الحج السعودية على النايل سات، يأتي ذلك بعد إلغاء المملكة العربية السعودية موسم الحج هذا العام 2020 حيث يقتصر الحج على سكان المملكة وفق إجراءات احترازية.

وشهدت محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القلية الماضية البحث عن تردد قناة الحج مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة 1441، حيث يرغب العديد من المسلمين بتشغيل التكبيرات في البيوت لما لها من أيام فضيلة وكبيرة على المسلمين.

وتبث قناة الحج السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 24 ساعة، جميع طقوس بيت الحرمين الشريفين ومن داخل المسجد الكبير بمكة وجبل عرفات في يوم عرفات، كما تعرض الخطبة في يوم عرفات وطقوس عيد الأضحى.

وحصلت قناة الحج السعودية على الملايين من المشاهدات والمتابعين من كافة الدول الاسلامية والعربية حول العالم بسبب تقديم دورس دنية ومواعظ وكيفية تعليم المسلمون اهم الاعمال الذي يجب على المسلم أن يقوم بها في أيام ذي الحجة 1441.

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وقال المركز الفلك الدولي إن عيد الأضحى المبارك يأتي يوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين يوليو/ تموز 2020، وذلك تكون وقفة عرفة يوم الخميس 30 يوليو/تموز.

وأعلن الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، "عبدالرحمن السديس"، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رفع ثوب الكعبة المشرفة، استعدادا لموسم الحج الاستثنائي الذي يجري هذا العام وسط تفشي وباء كورونا وتقليص عدد الحجاج.

وكانت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، قد قررت إلغاء موسم الحج هذا العام 1441 هجري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، حيث يقتصر الحج على سكان المملكة.