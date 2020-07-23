وزارة الصحة: حالة واحدة لا تحتاج من مصاب كورونا مسحة التأكد من التعافي

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حالة لا يحتاج فيها المريض بكورونا إلى إجراء مسحة للتأكد من تعافيه من الفيروس، وهى مرور 10 أيام على بدء ظهور الأعراض بشرط أن تكون آخر 3 أيام منها بدون أعراض.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، أنه: «يتم إنهاء العزل المنزلي لحالة مؤكدة بالإصابة ظهرت عليها أعراض، بمرور ١٠ أيام على الأقل من ظهور الأعراض، مرت آخر ٣ أيام منها على الأقل بدون أعراض، أو الحاجة لأخذ دواء لهذه الأعراض، بدون الحاجة لعمل مسحة أخرى».

وأشارت الوزارة إلى أنه بشكل عام تشمل الأعراض النمطية لفيروس كورونا، الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وهناك أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل: الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، آلام عامة بالجسم والعضلات.

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وأوضحت أنه عند الشعور بأي من الأعراض السابقة يجب الاتصال بمركز (937) لتقييم الحالة والإفادة، كما يمكن استخدام خدمة التقييم الذاتي لخطر الإصابة بفيروس كوفيد١٩عبر تطبيق (موعد).

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