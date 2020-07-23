حساب المواطن: صرف دعم التابع من المستفيد الرئيس فقط

لا يمكن إيداع المبلغ في حساب آخر
أوضح برنامج حساب المواطن، عدم إمكانية صرف مبلغ الدعم للتابع في حسابه البنكي الخاص، مشيرًا إلى أنه يتم صرفه في حساب المستفيد الرئيس؛ جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، تساءل عن إمكانية صرف مبلغ الدعم في حسابه البنكي الخاص.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «في حال كانت حالتك (تابعًا مؤهلًا) في حساب رب الأسرة، سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه، ويصرف الدعم في حساب المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب) في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق».
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