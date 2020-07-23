«طقس الخميس».. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنَّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

ووفق «هيئة الأرصاد» فإنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .