أخبار السعودية اليوم.. البحرية السعودية تعزز قدراتها بسفن مزوَّدة بنظام لإدارة القتال.. والصحة تعلن آخر حصيلة لوفيات كورونا بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، أمس الأربعاء؛ حيث أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه يتم تقيم احتياجات الاقتصاد السعودي كما أكد أنه سيتم تقديم الدعم المطلوب لضمان تعافي الاقتصاد، فيما كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، وإلى التفاصيل:

السعودية تعزز قدراتها العسكرية البحرية بسفن مزوَّدة بنظام لإدارة القتال

قال المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن مشروع سفن «أفانتي 2200»، يساهم في تحقيق التقدم في أهداف المملكة العربية السعودية، الطموحة للتوطين وفقًا لرؤية 2030.

وزارة الصحة: موظف ينشر كورونا في بيئة عمله بسبب «عادة اجتماعية»

كشفت وزارة الصحة، أن أحد الموظفين، في أول يوم من عودته للعمل، بادر زملاءه بالسلام والعناق، تعبيرًا عن شوقه لهم، مشيرة إلى أنه تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا لأحد زملائه وآخرين في بيئة عمله؛ حيث طالبت الوزارة بضرورة التوقف عن المصافحة والالتزام بالتباعد الجسدي والمحافظة على لبس الكمامة.

وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة لوفيات وإصابات وحالات التعافي من كورونا

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 258156، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 210398، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2601 حالة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة، و 3139 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا منها استغلال نفوذ ورشاوى

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين (3) أشهر حتى سنة وغرامات مالية.

بالفيديو.. سقوط مذيع الإخبارية على الهواء مباشرة بسبب الإجهاد الحراري

تعرض عبدالله الغامدي، مراسل قناة الإخبارية، لوعكة صحية أثناء إجرائه حوارًا على الهواء مباشرة في جدة؛ ما أدى إلى اختلال توازنه قبل أن يستند على الضيف الذي يجري معه اللقاء والذي حال بينه وبين السقوط أرضًا.

وزير المالية يعلّق على ضريبة الدخل: لا خطة وشيكة لتطبيقها

قال وزير المالية محمد الجدعان، إننا نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء، مشيرًا إلى أن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعافٍ اقتصادي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وفاة وإصابة ١٢ شخصًا بحادث مروع في جدة

لقى اثنان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بجروح متفاونة، أدى انقلاب سيارة على طريق الساحل في جدة، وفق هيئة الهلال الأحمر، وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، عن أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح الأربعاء بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي.

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إجراءات «الجوازات» بشأن الرحلات الجوية والسفر البري خلال عيد الأضحى

جدَّدت المديرية العامة للجوازات التأكيد على استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، باستثناء الحالات الاستثنائية، خلال عيد الأضحى، وتعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع السماح بالحركة التجارية، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

طفلة سعودية في السابعة من عمرها توشك على حفظ القرآن كاملًا

تمكنت الطفلة مكية أحمد عمر الجبرتي الطالبة بحلقات مسجد عبدالرحمن السعدي النسائية من النجاح في الفرع الثامن في اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، وهي لم تتجاوز السابعة من العمر.

«الغذاء والدواء» تُفند مزاعم خلو زيت الإبل من الكولسترول

فندت الهيئة العامة للغذاء والداوء، المزاعم المتداولة بشأن خلو زيت الإبل من الكولسترول، مضيفة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مقطع فيديو انتشر بشأن زيت سنام الإبل ويدعي أنه من الزيوت الخالية تمامًا من الكولسترول.

الزعاق: 28 يومًا تفصلنا على رحيل موجة الحر اللاهب

قال الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، الأربعاء، إنه بقي 28 يومًا على الحر اللاهب والتي يطلق عليها «جمرة القيظ»، وبدأت في 12 من شهر يوليو الجاري تستمر 39 يومًا، موضحًا في مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، أنه تفصلنا حاليًّا عن موسم سهيل 28 يومًا، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

«الأرصاد» تحذّر من سحب رعدية ممطرة غدًا في 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد سبع مناطق بالمملكة، الخميس، تكوّن سحب رعدية ممطرة، في 7 مناطق بالمملكة، مشيرة إلى إنه من المتوقّع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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