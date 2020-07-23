الحصيني: 5 مناطق تتأثر بأقوى موجة حرّ هذا الصيف

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تعيش أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، موجة حر تعتبر أقوى موجة حر تعيشها صيف هذا العام 1441هـ.

وحول طقس غد الجمعة، قال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع أن يخف الحر قليلًا بواقع من 2 إلى 3 درجات مئوية على الرياض والشرقية؛ لمدة ثلاثة أيام، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى.

وأضاف الحصيني، أنه متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار، على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، وكذلك منطقة جازان.

وتابع الحصيني قائلًا: إن الأمطار ستمتد الى أجزاء من مناطق: عسير والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران والربع الخالي ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات.

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وأشار إلى أن أنه من المتوقع هبوب رياح على منطقة تبوك، والساحل الغربي.

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