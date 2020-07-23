السفارة بالبحرين: فتح جسر الملك فهد لعودة المواطنين إلى المملكة بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم

أكَّدت سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين، أنَّه بإمكان المواطنين السعوديين المتواجدين بالبحرين العودة للمملكة عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالسعودية.

وأضافت السفارة، عبر حسابها بـ«تويتر»، أنَّ المواطنين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)، سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالبحرين عليهم، ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة ١٠ أيام)، ولذلك جرى التنويه.