الصخري يتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، درجات حرارة عالية جدًا، خلال الأيام القليلة القادمة لتصل إلى 50 درجة مئوية.

وأضاف «الصخري»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّه يتوقع درجات حرارة عالية جدًا خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم عرفة. مشيرًا إلى أنَّ درجة الحرارة العظمى قد تتجاوز 50 درجة مئوية- بعد الظهر- في بعض الجهات من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والصمان وحفر الباطن ورفحاء، وفق آخر التحديثات.

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وكان الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، قال إنَّه بقي 28 يومًا على الحر اللاهب والتي يطلق عليها «جمرة القيظ»، وبدأت في 12 من شهر يوليو الجاري تستمر 39 يومًا. مشيرًا إلى أنَّه بقي يومان على دخول نجم المرزم، وهو ألمع وأوضح نجوم السماء، ويعتبر كل من المرزم والكليبين هما الموسمان السابقان لموسم سهيل.

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