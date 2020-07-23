السعودية اليوم / "فضل عشر ذي الحجة" سلسلة كلمات دعوية بمحافظة الحرث



محافظة الحرث 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، سلسلة من الكلمات الدعوية بعنوان: "فضل عشر ذي الحجة"، يلقيها عدد من الدعاة عن بعد وتبث عبر إذاعة مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرث بعد صلاة المغرب، حيث بدأت أمس وتستمر حتى يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحجة الجاري.

وتأتي هذه الكلمات في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.

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10:32ت م

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