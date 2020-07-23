

المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م واس

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة ٢٥٠ مركبة وهياكل سيارات "تالفة" من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود خلال شهر ذي القعدة الماضي، وذلك ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري أو أي مخالفات من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

// انتهى //

10:31ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة ترفع ٢٥٠ مركبة "تالفة" من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.