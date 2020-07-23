السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنها لم تسجل حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وحتى يوم أمس، تم تسجيل ما إجماليه 83729 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.

وقالت اللجنة إن ما إجماليه 78855 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.

// انتهى //

10:25ت م

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بكين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنها لم تسجل حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.وحتى يوم أمس، تم تسجيل ما إجماليه 83729 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.وقالت اللجنة إن ما إجماليه 78855 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.// انتهى //10:25ت م0035

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