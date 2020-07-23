السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة " نعمة الأمن والصحة " بالرياض



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، اليوم، محاضرة بعنوان " نعمة الأمن والصحة " في مسجد ثمامة بن آثال بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:23ت م

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