السعودية اليوم / انطلاق الدورة العلمية الافتراضية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية الافتراضية اليوم بالمسجد الحرام بعنوان "فقه المناسك ومقاصدها في ظل جائحة

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي أن الدورة تستمر أسبوعاً وبإشراف وتنظيم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ويشارك فيها نخبة من مدرسي المسجد الحرام، لافتاً إلى أن هذه الدورات تأتي انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية، وتعزيزاً لدور الرئاسة في نشر العلم الشرعي النافع للمسلمين في مختلف أصقاع العالم.

يذكر أنه سيتم بث الدورة عبر منصات الرئاسة الرسمية، كما تقوم الإدارة العامة لتقنية المعلومات بمساندة النشر من خلال منصة منارة الحرمين عبر الرابط التالي:‏http://manaratalharamain.gov.sa/.

// انتهى //

10:23ت م

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مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليه 2020 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية الافتراضية اليوم بالمسجد الحرام بعنوان "فقه المناسك ومقاصدها في ظل جائحة كورونا "، برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي أن الدورة تستمر أسبوعاً وبإشراف وتنظيم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ويشارك فيها نخبة من مدرسي المسجد الحرام، لافتاً إلى أن هذه الدورات تأتي انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية، وتعزيزاً لدور الرئاسة في نشر العلم الشرعي النافع للمسلمين في مختلف أصقاع العالم.يذكر أنه سيتم بث الدورة عبر منصات الرئاسة الرسمية، كما تقوم الإدارة العامة لتقنية المعلومات بمساندة النشر من خلال منصة منارة الحرمين عبر الرابط التالي:‏http://manaratalharamain.gov.sa/.// انتهى //10:23ت م0033

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