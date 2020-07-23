السعودية اليوم / أكثر من 40 ألف مستفيد من خدمات مستشفى حوطة بني تميم العام



الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس .

استفاد من الخدمات الصحية بمستشفى حوطة بني تميم العام خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م ،40199 مستفيداً، حيث استفاد نحو 29827 مريضاً من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 10372 مراجعاً.

كما أجرى المستشفى 44988 فحصاً مخبرياً، و9870 فحصاً شعاعياً.

يذكر أن مستشفى حوطة بني تميم العام أجرى 244 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 74 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية إلى 318 عملية جراحية، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ 3113 مستفيداً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 11 مركزاً صحياً 42101 مستفيد.

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10:09ت م

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